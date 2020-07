Cavallari: con saldi rilancio negozi vicinato e vie shopping (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Il primo agosto partiranno i saldi nel Lazio: mai come quest’anno e’ necessario fare un appello agli acquisti mirati alle vie dello shopping e ai negozi di vicinato fortemente colpiti dal lockdown”. Cosi’, in una nota, il capogruppo regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva). “Le spese online rappresentano una grande opportunita’ commerciale, soprattutto per la consegna a domicilio che e’ stata determinante in fase acuta di Covid-19, ma ora che siamo liberi di spostarci compriamo nei negozi, facciamo ripartire l’economia del commercio al dettaglio. Aiutiamo a riaccendere insegne e vetrine delle attivita’ sotto casa, nelle strade dello shopping, nei centri commerciali e storici. ... Leggi su romadailynews

mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui Pisana. 50 anni Regioneazio. Caro @Storace spiega a #Cavallari che la Regione con il titolo V e il nuovo statuto h… - DonatoRobilotta : Qui Pisana. 50 anni Regioneazio. Caro @Storace spiega a #Cavallari che la Regione con il titolo V e il nuovo statut… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavallari con Cavallari: con saldi rilancio negozi vicinato e vie shopping RomaDailyNews Il Comune di Viadana parte civile al processo di mafia Grimilde

Il consiglio comunale approva all'unanimità la mozione di Perteghella. Il dibattimento è iniziato a metà maggio nell'aula bunker del carcere di Bologna VIADANA. Il consiglio comunale ha dato mandato a ...

Portuense, mercato stellare e grandi progetti

Metti una sera a cena con sorpresa. La Portuense regina del mercato si è presentata l’altra sera nella scenografica terrazza del ristorante "Pericle" a Porto Garibaldi, una passerella per i tanti volt ...

Il consiglio comunale approva all'unanimità la mozione di Perteghella. Il dibattimento è iniziato a metà maggio nell'aula bunker del carcere di Bologna VIADANA. Il consiglio comunale ha dato mandato a ...Metti una sera a cena con sorpresa. La Portuense regina del mercato si è presentata l’altra sera nella scenografica terrazza del ristorante "Pericle" a Porto Garibaldi, una passerella per i tanti volt ...