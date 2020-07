Caso Epstein, il giudice respinge la richiesta di scarcerazione di Ghislaine Maxwell: “Rilasciarla sarebbe un rischio grande” (Di martedì 14 luglio 2020) Resta in carcere Ghislaine Maxwell, la donna accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein. La sua richiesta di scarcerazione su cauzione è stata respinta da un giudice distrettuale di Manhattan che ha accolto la tesi dell’accusa di “pericolo di fuga”: “Rilasciarla sarebbe un rischio troppo grande“, è il senso della decisione del giudice. Secondo gli inquirenti il suo ruolo era assolutamente determinante nel giro di minorenni creato da Epstein: accusa suffragata anche dalle parole di una delle vittime del finanziere pedofilo, comparsa davanti al giudice di Manhattan. “Senza di lei, Jeffrey non avrebbe potuto fare quello che ha fatto“. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

Resta in carcere Ghislaine Maxwell, la donna accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein. La sua richiesta di scarcerazione su cauzione è stata respinta da un giudice distrettuale di Manhattan c ..."Non colpevole". Ghislaine Maxwell, presunta complice del finanziere Jeffrey Epstein, morto lo scorso 10 agosto in un carcere di New York, si è dichiarata innocente dell'accusa di traffico sessuale di ...