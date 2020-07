Casal Lumbroso, parziale chiusura svincolo Raccordo per incendio sterpaglie (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – incendio di sterpaglie, alle 16.30 circa, nella zona compresa tra via di Malagrotta e via di Casal Lumbroso. Data la rapida propagazione del rogo, gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, subito allertati, si sono attivati per mettere in sicurezza l’area circoscrivendo la zona. Lo svincolo del Gra Casal Lumbroso/via del Pescaccio per motivi di sicurezza, e’ stato chiuso in ingresso su via Casal Lumbroso, causa fumo e fiamme che lambiscono la strada. Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : [AGG] ??#Roma #incendio sterpaglie - Zona la Massimina - Casal Lumbroso: Via Giulio Pittarelli ??intervento vigili de… - romamobilita : Zona Massimina - Casal Lumbroso: via Giulio Pittarelli intervento vigili del fuoco e possibili difficoltà di circol… - PLRomaCapitale : Chiuso lo svincolo del G.R.A. Casal Lumbroso -Pescaccio - de_giovannna : RT @PLRomaCapitale: #Roma Zona la Massimina-Casal Lumbroso: Via Giulio Pittarelli intervento Vigili del Fuoco causa incendio. Chiusure temp… - PLRomaCapitale : #Roma Zona la Massimina-Casal Lumbroso: Via Giulio Pittarelli intervento Vigili del Fuoco causa incendio. Chiusure temporanee se necessarie. -

Ultime Notizie dalla rete : Casal Lumbroso Incendio sterpaglie tra via Malagrotta e via di Casal Lumbroso TerzoBinario.it Incendio sterpaglie tra via di Malagrotta e via di Casal Lumbroso

Incendio sterpaglie nella zona compresa tra via di Malagrotta e via di Casal Lumbroso. Questo quanto avvenuto intorno alle 16,30 di martedì 14 luglio. Presente una pattuglia della Polizia locale del X ...

Incendio sterpaglie nella zona compresa tra via di Malagrotta e via di Casal Lumbroso. Questo quanto avvenuto intorno alle 16,30 di martedì 14 luglio. Presente una pattuglia della Polizia locale del X ...