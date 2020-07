Casadei cocktail (Di martedì 14 luglio 2020) Uno yoruba romagnolo, un austriaco creatore di mood sonori, quella che fa duddùdaddaddarà. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Casadei cocktail

Internazionale

Si sente la sua volontà di abbracciare “Fela Kuti e Casadei”, e magari (con quei ganci a forma ... echi di sgommate e blues, sixties lounge, cocktail e thriller da cinemascope; le suite sono occupate ...Li trovate in barattoli o bottiglie di vetro. Ma anche in comode bustine di plastica. Alcuni pensati per essere mono porzione, altri in formato «famiglia». Sono i migliori cocktail ready to drink pres ...