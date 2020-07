Caos Liguria, De Micheli: pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture della Liguria. Lo annuncia la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, con un post su Facebook in cui specifica la quota destinata alla regione nel “Piano strategico ItaliaVeloce”. “Sono risorse che sblocchiamo per un territorio essenziale per l’Italia e per l’Europa, una delle porte del Mediterraneo”, scrive la ministra, sottolineando come sia “fondamentale che la Liguria abbia un sistema infrastrutturale moderno e sicuro: porti, aeroporti, strade e ferrovie all’altezza del suo ruolo economico e turistico”. In dettaglio, più di 11 miliardi andranno alle ferrovie per le connessioni con i valichi svizzeri, la velocizzazione Torino/Milano-Genova, ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : Liguria nel caos e Italia ostaggio di PD e 5Stelle. Balletto squallido e vergognoso sulla pelle dei genovesi e in s… - M5S_Camera : Autostrade: in Liguria il caos causato da decenni di incuria e silenzi - giacomocatania5 : RT @CambiamoConToti: “Non si può trattare la vicenda delle concessioni con superficialità, il #Governo deve dirci subito chi e con quali re… - federica_nasi : RT @CambiamoConToti: “Non si può trattare la vicenda delle concessioni con superficialità, il #Governo deve dirci subito chi e con quali re… - _Azzurra_87 : RT @CambiamoConToti: “Non si può trattare la vicenda delle concessioni con superficialità, il #Governo deve dirci subito chi e con quali re… -