Caos Autostrade: abbandonata a sé stessa, la Liguria conta già danni per 1 miliardo (Di martedì 14 luglio 2020) Mentre il contenzioso tra lo Stato e Autostrade per l’Italia continua, con Conte a sbandierare ancora l’ipotesi della revoca mentre Pd e Italia Viva tirano forte il freno sconsigliando azioni di forza, c’è una Regione in ginocchio che conta i danni, drammatici. La Liguria, paralizzata nel suo sistema logistico, ha già pagato un prezzo altissimo per le inefficienze altrui: 200-250 milioni di euro già andati in fumo, stando alle stime realizzate da Spediporto a fronte di un Caos che dura ormai da oltre un mese. Con il bilancio che rischia di farsi ancora più gravoso col passare dei giorni e con i ritardi di un governo non ancora intervenuto con decisione. Confcommercio e Conftrasporto non hanno tratteggiato scenari più rosei, anzi. Il 50% della ... Leggi su ilparagone

M5S_Camera : Autostrade: in Liguria il caos causato da decenni di incuria e silenzi - moriggi : RT @RicoAlessandro: Grazie a @Capezzone per l'invito. Tutto su #Conte in ginocchio dalla #Merkel, caos #Autostrade e stato d'emergenza. Il… - genovapostnews : Caos autostrade, domani a rischio la riapertura di A7 e A10: “Possibili chiusure per alcuni giorni” - genovapostnews : Caos autostrade, tutti a Roma il 22 luglio: i genovesi si aggregano alla grande protesta dei camion - imperianews_it : Caos autostrade, la regione presenta azione per chiedere il risarcimento del danno, Toti: 'Liguria non sia vittima… -