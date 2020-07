Campania, il virus circola ancora: quattro positivi nel Salernitano (Di martedì 14 luglio 2020) Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus nel Salernitano. Non si registravano contagi dal 6 luglio, quando l’Asl di Salerno segnalò un solo positivo. Con il nuovo report epidemiologico pubblicato dall’azienda sanitaria locale si evince un lieve incremento dei contagi. Campania, il virus circola ancora: quattro positivi nel Salernitano Si tratterebbe di una donna … L'articolo Campania, il virus circola ancora: quattro positivi nel Salernitano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i ...Nessun decesso con coronavirus in 12 regioni italiane nelle ultime 24 ore: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, ...