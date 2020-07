Camerota, stendono i panni vicino al Cimitero: multati (FOTO) (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano installato una corda per stendere gli indumenti al sole. Lo avevano fatto vicino al muro di cinta del Cimitero di Marina di Camerota. Per questo sono intervenuti i caschi bianchi del comando locale di polizia municipale. Il sovrintendente Giovanni Cammarano ha fermato, identificato e multato i responsabili. Subito dopo la corda è stata rimossa. A questa operazione si è aggiunto un blitz in spiaggia per sequestrare gli ombrelloni lasciati sull’arenile dopo il tramonto per occupare il posto. Dei fatti è stato informato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e il delegato alla Polizia Municipale, Manfredo D’Alessandro. L'articolo Camerota, stendono i panni ... Leggi su anteprima24

