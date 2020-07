Calo demografico in Italia, la denuncia dell’Istat: nascite al minimo storico (Di martedì 14 luglio 2020) Il Bilancio demografico nazionale 2019 fornito dall’Istat registra un drastico Calo demografico in Italia. Secondo i dati la differenza fra i nati e i morti è in negativo in tutte le Regioni, salvo la Provincia autonoma di Bolzano. Calo demografico, il bilancio dell’Istat Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 la popolazione Italiana è calata di 188.721 unità, rispetto all’anno precedente. Conseguentemente anche le iscrizioni all’anagrafe sono diminuite, raggiungendo il numero più basso mai registrato dall’Unità d’Italia, 420.170 bambini (-4,5% rispetto al 2018). Natalità più bassa, meno migranti in arrivo in Italia e molti più ... Leggi su notizieora

