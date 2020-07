Calendario Serie A, anticipi e posticipi della 36esima e della 37esima giornata (Di martedì 14 luglio 2020) Calendario Serie A, anticipi e posticipi della 36esima e della 37esima giornata La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e positivi della 36esima e 37esima giornata del massimo campionato di calcio italiano (stagione 2019-2020) che si giocheranno il 24, 25, 26, 28 e 29 luglio 2020. Di seguito il Calendario con tutte le partite, gli orari e dove vederle in tv: 36a giornata MILAN-ATALANTA (24/07/2020 ore 21,45) – SKY BRESCIA-PARMA (25/07/2020 ore 17,15) – SKY GENOA-INTER (25/07/2020 ore 19,30) – SKY NAPOLI-SASSUOLO (25/07/2020 ore ... Leggi su tpi

Inter : ??? | CALENDARIO La Lega @SerieA ha definito anticipi e posticipi della 17ª e 18ª giornata di ritorno. Ecco il cal… - sscnapoli : ?? Il calendario azzurro fino alla 37^ giornata di @SerieA ?? - SkySport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 33^ giornata - GiovannaGuidone : RT @sscnapoli: ?? Il calendario azzurro fino alla 37^ giornata di @SerieA ?? - DaniloMazza5 : RT @Inter: ??? | CALENDARIO La Lega @SerieA ha definito anticipi e posticipi della 17ª e 18ª giornata di ritorno. Ecco il calendario dei n… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Sky Sport

Lo scorso 1 giugno era stato definito il calendario della ripresa della Serie A dopo il lock down per coronavirus, lasciando fuori le ultime tre giornate di campionato per definire date e orari in bas ...La Lega Serie A ha diramato ufficialmente gli anticipi ed i posticipi della 36a e della 37 giornata: ecco la programmazione tv. Il campionato italiano si sta dirigendo a passi spediti verso la conclus ...