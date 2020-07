Calciomercato – La Roma apre alla cessione di Dzeko: 15 milioni la richiesta. Inter vigile (Di martedì 14 luglio 2020) L’Inter sempre Interessata a Edin Dzeko Potrebbe arrivare con un anno di ritardo a Milano Edin Dzeko dopo il corteggiamento andato a monte dall’Inter nella passata stagione estiva. Il bosniaco, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non è più considerato incedibile dalla Roma che vuole privarsi di un ingaggio importante per il bilancio. “Dopo il rinnovo dello scorso anno, Dzeko è uno dei leader della squadra giallorossa e ne è diventato addirittura il capitano dopo l’addio di Florenzi. Ma non è un mistero che, se non arrivasse entro l’estate un cambio di proprietà che consentisse ai bilanci del club di respirare, virtualmente sul mercato ci sono ... Leggi su intermagazine

sportli26181512 : Roma, gioia Nzonzi: 'Al Rennes sto benissimo': Steven Nzonzi è arrivato al Rennes in prestito lo scorso 31 gennaio,… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Intensificati i contatti con la @OfficialASRoma per #Schick - #ACMilan #Milan… - forzaroma : #Calafiori dice 'no' al rinnovo. #Fiorentina su di lui, la Roma chiede 5 milioni #ASRoma - PagineRomaniste : Mercato, #Milik non considera l'opzione Roma. Juventus in vantaggio #ASRoma #Juventus #Napoli #calciomercato - OfficialZecca : RT @LAROMA24: Ag. #PauLopez in esclusiva a @LAROMA24: 'Per lui ci sono offerte dalla Spagna e dalla Premier, ma vuole restare alla #ASRoma'… -