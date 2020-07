Calciomercato Juventus, sfida al Bayern per un esterno (Di martedì 14 luglio 2020) Calciomercato Juventus, è lotta totale contro il Bayern Monaco per arrivare ad un importante giocatore che sta facendo benissimo nella propria squadra. La Juventus continua a volersi rinforzare e per farlo è prontissima a sfidare anche le altre big d’Europa. E pare proprio che per un giocatore che il club ha messo nel mirino sarà … L'articolo Calciomercato Juventus, sfida al Bayern per un esterno proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

calciomercatoit : ??L'allenatore del #ManchesterUnited ha ammesso di aver chiamato #Ronaldo per #BrunoFernandes, ma non solo... ??… - CalcioM31462278 : La #Juventus è molto interessata a #Jorginho del #Chelsea pupillo di mister #Sarri. Paratici pronto ad affondare il… - marc98g : RT @utzi_26: 3 validi motivi per cui prendere Sergiño #Dest: - terzino tecnico, bravo in impostazione, rapido; - nazionalità statunitense,… - chiaraaa_12 : RT @utzi_26: 3 validi motivi per cui prendere Sergiño #Dest: - terzino tecnico, bravo in impostazione, rapido; - nazionalità statunitense,… - utzi_26 : 3 validi motivi per cui prendere Sergiño #Dest: - terzino tecnico, bravo in impostazione, rapido; - nazionalità st… -