Calciomercato Inter, regalo di compleanno per capitan Handanovic: lo sloveno rinnova fino al 2022 (Di martedì 14 luglio 2020) Samir Handanovic e l’Inter si dicono ancora una volta sì, il portiere sloveno ha rinnovato il suo contratto fino al 2022 proprio nel giorno del suo compleanno, ricevendo dunque un regalo speciale dal club nerazzurro. La papera commessa nel match contro il Torino fa già parte del passato, prova ne è la fiducia mostrata dall’Inter nei confronti del suo capitano, che rimarrà il portiere nerazzurro fino all’età di 38 anni. Arrivato a Milano nel 2013, Handanovic alla fine del suo nuovo contratto sfiorerà i 10 anni con la maglia dell’Inter, diventata la sua seconda pelle.L'articolo ... Leggi su sportfair

