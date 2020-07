Calciomercato Inter, Belotti non si svaluta: Marotta è avvertito (Di martedì 14 luglio 2020) Il gol contro l’Inter non sarà servito per regalare una gioia ai suoi ma avrà certamente ricordato a tutti perché il cartellino di Belotti continui a esser quotato ben oltre la soglia dei 60 milioni di euro. Il giocatore, nonostante un’annata con alti e bassi, è riuscito a portare a casa un discreto numero di … L'articolo Calciomercato Inter, Belotti non si svaluta: Marotta è avvertito Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - SkySport : Godin: 'Resto all'Inter per fare qualcosa di importante. Vittoria sul Torino è pesante' - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - sportli26181512 : Serie A: anticipi Milan-Atalanta e Inter-Napoli, posticipi Juve-Samp e Toro-Roma: La Lega Calcio ha comunicato le d… - kachmarali : RT @var_zone: L'@Inter e il @ChelseaFC hanno preso contatti con il #Lille per il 22enne attaccante Jonathan #Ikoné. #VARZONE #calciomercato… -