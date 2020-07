Calciomercato Fiorentina – Spunta un nome nuovo per l’attacco. Ecco di chi si tratta (Di martedì 14 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina vuole tornare a primeggiare, e il suo presidente è convinto di poter portare la sua società a competere nuovamente con le prime della classe. Nei giorni scorsi per il reparto offensivo è stato fatto il nome di Mandzukic, ma non solo anche Thiago Silva nelle scorse settimane è stato accostato ai viola. Mentre Tonali ha rifiutato le avance dei viola nei suoi confronti. Ma non è solo un mercato in entrata quello della Fiorentina, si guarda anche alle uscite con Milenkovic sempre più vicino all’addio e con un Chiesa che sembra in collisione col club e che potrebbe andare a giocare a Torino in direzione Juventus. Oltre ai calciatori si parla molto anche di allenatori, Iachini è risaputo che non ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Mandzukic, sondaggi di #Benevento e #Fiorentina - DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - Aarthy2208 : RT @cumdivido: #Milan per la difesa #ajer é il primo obiettivo segue a ruota #milenkovic, con cui si proverà a fare un giro di scambi con l… - AndyRussell6 : RT @cumdivido: #Milan per la difesa #ajer é il primo obiettivo segue a ruota #milenkovic, con cui si proverà a fare un giro di scambi con l… - cumdivido : #Milan per la difesa #ajer é il primo obiettivo segue a ruota #milenkovic, con cui si proverà a fare un giro di sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Calciomercato Fiorentina, nome a sorpresa per l’attacco CalcioMercato.it Lecce-Fiorentina, i convocati di Liverani: c’è Lapadula

Fabio Liverani ha convocato ventiquattro giocatori per il match contro la Fiorentina, fondamentale in chiave salvezza, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 allo stadio Via del Mare. Questo ...

Joe Barone e la Fiorentina presentano un report per il rilancio del sistema calcio basato sul rinnovamento degli stadi

Uno dei principali temi per il rilancio a livello internazionale del sistema calcistico italiano è quello del rinnovamento degli impianti. Un’analisi condotta dal team di lavoro della Lega Serie A ha ...

Fabio Liverani ha convocato ventiquattro giocatori per il match contro la Fiorentina, fondamentale in chiave salvezza, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 allo stadio Via del Mare. Questo ...Uno dei principali temi per il rilancio a livello internazionale del sistema calcistico italiano è quello del rinnovamento degli impianti. Un’analisi condotta dal team di lavoro della Lega Serie A ha ...