Caduta Muriel, la ricostruzione dell’accaduto: niente di grave per il colombiano (Di martedì 14 luglio 2020) Sono ore di apprensione per Luis Muriel che nelle scorse ore è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una Caduta accidentale. L’attaccante colombiano, secondo quanto riportato in queste ore, avrebbe riportato un trauma cranico dopo un incidente nella doccia. Il giocatore è stato sottoposto ad una tac alla testa e l’esame avrebbe dato esito negativo. Non ci sono speranze che Muriel possa essere della partita con il Brescia questa sera. Leggi su sportface

