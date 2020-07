“Caduta Libera” | Torna il quiz con Gerry Scotti, al via i casting (Di martedì 14 luglio 2020) “Caduta Libera”, con Gerry Scotti, è pronto a ripartire. Il conduttore animerà ancora una volta i pomeriggi degli italiani. I casting sono aperti, come partecipare al quiz. Gerry Scotti, in tempo di lockdown, aveva avvisato: “Bisogna fare qualcosa per far ripartire la televisione e fronteggiare questo periodo particolare. Le radio hanno unito le forze, con … L'articolo “Caduta Libera” Torna il quiz con Gerry Scotti, al via i casting è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : “Caduta Libera”