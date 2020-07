Buccaccielli alla marijuana: droga nei barattoli della nonna (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – A Napoli è tradizione collezionare i così detti “Buccaccielli”, barattoli caratteristici che si tramandando di generazione in generazione e che vengono utilizzati per qualsiasi cosa. Dalla conserva di melanzane sott’olio al sugo fatto in casa fino a qualche grammo di marijuana. È proprio in uno di questi “Buccaccielli” che gli agenti del commissariato di Sorrento, ieri pomeriggio, hanno trovato 33 grammi di marijuana in via Vespucci a Massa Lubrense, presso l’abitazione di A.L., 30enne di Vico Equense. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo oltre che ad avere una vera e propria conserva di droga, si è dato anche ... Leggi su anteprima24

