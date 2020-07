Brunello Cucinelli dona «all’umanità» capi di boutique invenduti per 30 milioni di euro (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)L’imprenditore Brunello Cucinelli ha deciso di donare «all’umanità» i capi di abbigliamento che a causa dell’interruzione temporanea delle vendite per l’emergenza Coronavirus «si trovano ancora nelle boutique» di tutto il mondo. Si tratta di merce con un «valore di produzione» di 30 milioni di euro, ha annunciato l’azienda che spiega anche di aver considerato questi capi come «una sorta di “amabile risorsa” per l’umanità». Tutti riporteranno una etichetta indelebile con la scritta “Brunello Cucinelli for Humanity”. «Questo progetto che noi ... Leggi su open.online

HuffPostItalia : Brunello Cucinelli dona 'all'umanità' capi invenduti per 30 milioni di euro - Agenzia_Ansa : Brunello Cucinelli dona 'all'umanità' i capi di abbigliamento che a causa dell'interruzione delle vendite per l'e… - alex_bechini : RT @HuffPostItalia: Brunello Cucinelli dona 'all'umanità' capi invenduti per 30 milioni di euro - urania2906 : RT @CalaminiciM: Brunello Cucinelli dona all’ umanità’ capi invenduti per trenta milioni di euro , per dare un segno del nuovo modo di pens… - carmelocarat : RT @CalaminiciM: Brunello Cucinelli dona all’ umanità’ capi invenduti per trenta milioni di euro , per dare un segno del nuovo modo di pens… -