Brozovic e la patente ritirata: «Promesso, solo acqua» (Di martedì 14 luglio 2020) Marcelo Brozovic ha commentato con ironia il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: il post del centrocampista dell’Inter – FOTO Marcelo Brozovic ha spento le polemiche su Instagram dopo il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. E lo ha fatto con ironia, pubblicando la seguente didascalia a corredo della foto. «Promesso… solo acqua!», il messaggio apparso sul profilo social del centrocampista dell’Inter. View this post on Instagram Promesso… solo acqua! 🤔 A post shared by SuperKraljtataBroZ (@marcelo Brozovic) on Jul 14, 2020 at 12:31pm PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

