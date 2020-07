Britney Spears prigioniera del padre, #FreeBritney impazza sui social: anche Chiara Ferragni aderisce al movimento di liberazione (Di martedì 14 luglio 2020) L’account Instagram Diet Prada, ha reso note tutte le numerose attività (anche le più normali) che Britney Spears non può fare. Come ben sapete, da mesi ormai, va avanti il movimento #FreeBritney che sta cercando di liberare la cantante dalla tutela di suo padre che la utilizza come un “oggetto” per fare soldi. Britney Spears... L'articolo Britney Spears prigioniera del padre, #FreeBritney impazza sui social: anche Chiara Ferragni aderisce al movimento di liberazione proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu

isabspears : RT @Alessan60037296: Sono a pezzi per quello che ho letto su Diet Prada di Britney Spears #FreeBritney - gelatoalcoccoo : RT @CapitanaNiallin: Allora, voglio portare su Twitter questa cosa, dato che è importante sapere la verità e non giudicare secondo rumors e… - blogtivvu : Britney Spears prigioniera del padre, #FreeBritney impazza sui social: anche Chiara Ferragni aderisce al movimento… - decaprioclaudia : RT @gaiavyan: È da ieri che continuo ad informarmi sulla vita di britney spears e di come la sua vita sia stata distrutta da coloro che dov… - gelatoalcoccoo : tutta sta cosa di britney spears mi sta mettendo troppa ansia -