Brescia, Lopez: «Serie A anomala. Non ci siamo arresi» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Diego Lopez ha commentato la sconfitta subita contro l’Atalanta: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sonora sconfitta subita contro l’Atalanta. Serie A – «Il campionato è anomalo, si gioca ogni tre giorni, non c’è il tempo per vedere gli errori». SALVEZZA – «Non ci siamo arresi. L’Atalanta non segna solo a noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Atalanta-Brescia 6-2 Diego Lopez: “Non ci siamo ancora arresi” - #Atalanta-Brescia #Diego #Lopez:… - sportface2016 : #AtalantaBrescia 6-2, il commento di Diego #Lopez - ItaSportPress : Brescia, Lopez amareggiato: 'Atalanta superiore, ma noi l'abbiamo aiutata...' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 L’Atalanta stravolge il Brescia, finisce 6-2. Per Diego Lopez si apre i… - news24_napoli : L’Atalanta stravolge il Brescia, finisce 6-2. Per Diego Lopez si apre il… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Lopez LIVE TMW - Brescia, tra pochi minuti la conferenza stampa di Diego Lopez TUTTO mercato WEB Brescia, Lopez a Sky Sport

“Classifica? Oggi era una partita per noi sulla carta diffcile, ma a prescindere da quello loro hanno giocato con le seconde linee e potevamo far meglio soprattutto in non possesso. Queste cose ...

Brescia, Lopez: “Il calcio è fatto così, bisogna guadagnarsi tutto”

Un Brescia che esce con le ossa rotte dalla sfida contro l’Atalanta. Non sarà facile adesso per il tecnico Diego Lopez mantenere alta la tensione per le prossime gare. Ai microfoni di Sky Sport, il ...

“Classifica? Oggi era una partita per noi sulla carta diffcile, ma a prescindere da quello loro hanno giocato con le seconde linee e potevamo far meglio soprattutto in non possesso. Queste cose ...Un Brescia che esce con le ossa rotte dalla sfida contro l’Atalanta. Non sarà facile adesso per il tecnico Diego Lopez mantenere alta la tensione per le prossime gare. Ai microfoni di Sky Sport, il ...