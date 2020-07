Brescia, Lopez amareggiato: “Atalanta superiore, ma noi l’abbiamo aiutata…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Brescia viene seppellito di reti dall'Atalanta con un pesante e umiliante 6-2 dei nerazzurri. Non basta il momentaneo pari di Torregrossa. Le Rondinelle vedono sempre più vicina la retrocessione. Diego Lopez commenta il momento negativo dei Bresciani.caption id="attachment 925951" align="alignnone" width="1024" Lopez (Getty Images)/captionLE PAROLE DI LopezIl tecnico Diego Lopez analizza ai microfoni di Sky Sport la prestazione della sua formazione: "Oggi era una partita sulla carta molto difficile. Potevamo fare meglio, non facendo girare gli attaccanti. Se già sono bravi e li si fa muovere, si finisce dentro la porta. Questi errori in Serie A si pagano. Pensiamo a far meglio domenica. E' tutto anomalo anche perché si gioca ogni tre giorni. C'è poco tempo ... Leggi su itasportpress

sportface2016 : #AtalantaBrescia 6-2, il commento di Diego #Lopez - ItaSportPress : Brescia, Lopez amareggiato: 'Atalanta superiore, ma noi l'abbiamo aiutata...' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 L’Atalanta stravolge il Brescia, finisce 6-2. Per Diego Lopez si apre i… - news24_napoli : L’Atalanta stravolge il Brescia, finisce 6-2. Per Diego Lopez si apre il… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Atalanta stravolge il Brescia, finisce 6-2. Per Diego Lopez si apre il baratro retrocessione -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Lopez LIVE TMW - Brescia, tra pochi minuti la conferenza stampa di Diego Lopez TUTTO mercato WEB Atalanta-Brescia 6-2, Diego Lopez: “Non ci siamo ancora arresi”

“La squadra non si è arresa. Ma oggi dovevamo e potevamo far meglio contro una Atalanta che ha schierato molte seconde linee. Non siamo partiti bene lasciando troppo spazio agli avversari e in Serie A ...

Roma, Fonseca: "Con il Verona voglio continuità di rendimento"

ROMA - "Contro il Verona voglio vedere una continuità di rendimento". Alla vigilia della delicata sfida con il Verona che mette in palio punti pesanti in chiave Europa League, Paulo Fonseca chiede ai ...

“La squadra non si è arresa. Ma oggi dovevamo e potevamo far meglio contro una Atalanta che ha schierato molte seconde linee. Non siamo partiti bene lasciando troppo spazio agli avversari e in Serie A ...ROMA - "Contro il Verona voglio vedere una continuità di rendimento". Alla vigilia della delicata sfida con il Verona che mette in palio punti pesanti in chiave Europa League, Paulo Fonseca chiede ai ...