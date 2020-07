Brescia, Cellino racconta la rapina sventata: «Sono tornato a casa sporco di sangue» (Di martedì 14 luglio 2020) Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato della rapina sventata la scorsa domenica Massimo Cellino, presidente del Brescia, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della rapina sventata domenica scorsa nel parcheggio di un supermercato. «Ero in auto e ho visto davanti a me uno sulla moto, con il casco sul serbatoio e la mascherina in faccia, facendo scattare l’apertura dell’auto si Sono aperti anche gli specchietti e ho visto un’altra persona arrivare alle mie spalle, col casco in mano. Ho appena avuto il tempo per reagire, girarmi e afferrare il casco per evitare che me lo desse in testa. Non mi ero neppure accorto di essermi fatto male. L’ho capito quando Sono ... Leggi su calcionews24

