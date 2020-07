Bovino ferito trovato in un torrente, salvato dai vigili del fuoco (Di martedì 14 luglio 2020) I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti a Visignano, nel comune di Firenzuola per soccorrere un Bovino ferito. L'animaleda cinque giorni era immobile nell'alveo di un torrente quasi ... Leggi su lanazione

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Un bovino che si era allontanato dalla stalla è stato ritrovato dopo ben cinque giorni ancora in vita, ferito, nell'alveo di un torrente quasi in secca in località Visignano nel comune di Firenzuola.