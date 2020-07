Bosco risponde a Martusciello: “Non mi sono arricchito, ho tirato la carretta” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco, in risposta alle parole dell’europarlamentare Fulvio Martusciello. Di seguito il testo: “Fioravante Bosco, comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento, con riferimento alla domanda fattagli, a mezzo stampa, dall’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, non tarda a chiarire l’entità dei guadagni che gli procura l’attuale incarico. E, difatti, con determinazione del dirigente Settore Affari generali e Istituzionali n. 23 del 9.06.2020 è stata effettuata la liquidazione del lavoro straordinario a favore del personale impegnato per l’emergenza epidemiologica per complessivi € 18.092,82. Tra ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bosco risponde Straordinari da Covid, Bosco risponde a Martusciello: “Ho guadagnato 463 euro lordi” NTR24 Genitori uccidono la figlia di 3 anni, il suo corpo era in un bosco

Omicidio di primo grado, condotta pericolosa aggravata su minore e occultamento di cadavere, queste le accuse mosse dal giudice nei confronti dei genitori della piccola uccisa. In base all’esito del p ...

Godega: senza linea del telefono per 12 giorni, provano ad autochiamarsi. Ma risponde un signore da Vicenza

GODEGA DI SANT’URBANO – Senza linea telefonica fissa e connessione ad internet da 12 giorni. Dal 2 luglio, quattro famiglie di via Bosco attendono che la Tim ripristini il servizio. «Abbiamo contattat ...

