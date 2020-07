Borse Ue in calo, Piazza Affari a -0,67 per cento (Di martedì 14 luglio 2020) Borsa 14 luglio 2020. Mercati in calo per i timori di un ritorno della pandemia. MILANO – Borsa 14 luglio 2020. Dopo l’apertura della settimana in positivo, i mercati europei ritornano in rosso per il timore di un ritorno della pandemia, ma anche per le tensioni tra Usa e Cina. Situazioni mondiali che non aiutano gli indici del Vecchio Continente che hanno terminato gli scambi di questo martedì con il segno meno. Un andamento molto simile a quello delle settimane precedenti con i mercati che si confermano essere molto nervosi per paura per una ripresa dei contagi. Borsa 14 luglio 2020, il racconto della giornata E’ stata una giornata negativa per quasi tutti i mercati europei. Al termine degli scambi l’unica a registrare un guadagno è stata Londra con un +0,08% rispetto a lunedì. In negativo, invece, Parigi ... Leggi su newsmondo

Notiziedi_it : Borse europee in calo sulla scia di Wall Street - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #Borse europee in calo sulla scia di #WallStreet - InvestingItalia : Borse Europa in calo su sell-off #titoli tech, crescono timori coronavirus - - Agenzia_Italia : #Borse europee in calo sulla scia di #WallStreet - Assiteca_sim : I timori sulla #pandemia e le nuove tensioni #Usa-#Cina frenano il #mercato: #Borse in calo. L’apertura dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse calo I timori sulla pandemia e le nuove tensioni Usa-Cina frenano il mercato: Borse in calo la Repubblica BTp: spread chiude poco mosso a 166 punti, rendimento decennale all'1,22%

In lieve calo il rendimento del BTp decennale benchmark che a fine giornata si attesta all'1,22% dall'1,25% della chiusura di ieri.

Borse europee in calo: Milano cede lo 0,62%

Si chiude in tono calante la giornata delle borse europee, con il Ftse Mib in ribasso dello 0,62% a 19.879,75 punti.

In lieve calo il rendimento del BTp decennale benchmark che a fine giornata si attesta all'1,22% dall'1,25% della chiusura di ieri.Si chiude in tono calante la giornata delle borse europee, con il Ftse Mib in ribasso dello 0,62% a 19.879,75 punti.