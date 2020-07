Borghezio «voleva solo fotocopiare» alcuni libri dell’Archivio di stato di Torino che non si trovano più (Di martedì 14 luglio 2020) Per comprendere la paradossale vicenda che ha colpito l’ex eurodeputato leghista Mario Borghezio bisogna andare indietro di circa un anno. Nel corso del 2019, era stato segnalato da una documentarista dell’archivio di stato di Torino perché sorpreso a far uscire dall’edificio dei libri che non potevano in alcun modo varcare la soglia d’ingresso. Da quel singolo episodio è partita una indagine della procura, coordinata dal pm Francesco Pelosi, che ha accusato Borghezio di furto e tentato furto. LEGGI ANCHE > Borghezio escluso dalle liste per le Europee: «Non chiederò un posto inginocchiandomi davanti a Salvini» Borghezio e i libri scomparsi dall’archivio di ... Leggi su giornalettismo

L'ex parlamentare europeo Mario Borghezio ha ammesso di aver preso diversi volumi storici dall'Archivio di Stato di Torino ma si è difeso dicendo che voleva solo fotocopiarli e che poi li avrebbe ...

