Bordoni: chi ha visto abolizione Cosap 2020? (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “abolizione Cosap 2020, la sindaca Raggi gioca a obbligo o verita’? Oltre a regole e protocolli servono soprattutto misure concrete altrimenti il rischio e’ quello della desertificazione commerciale. Dei soliti annunci i commercianti non sanno che farsene. Abbiamo visto solo la delibera sull’occupazione di suolo pubblico ma e’ urgente che venga annullata la Cosap 2020. Un’imposta che grava in modo pesante su gran parte delle attivita’ cittadine”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. “La delibera sulla Cosap- ha aggiunto- ha fatto la stessa fine della ‘potenza di fuoco mai vista’ del Governo Conte, scomparsa nel nulla. ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Cosap, Bordoni (LEGA): 'Abolizione 2020 chi l'ha vista?' 'Abolizione Cosap 2020 la sindaca Ragg... - titi_il : @bordoni_saker Con chi sta Putin? - Stefano3145 : @al67ca @bordoni_saker @sbonaccini Si chiama diplomazia, ma vedo che te sostieni chi va contro agli interessi europ… - giuliofru : @bordoni_saker @sbonaccini Ma voi chi? Con chi ce l’ha? - Black300Joe : @SFrancio63 @bordoni_saker @RenatoSouvarine @LaVeritaWeb Cretinetti : sai chi è @AshokaMody ? Ovviamente No. -

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni chi Bordoni: chi ha visto abolizione Cosap 2020? RomaDailyNews Antonio Di Giovanni (M5S): “Non prendiamo lezioni da chi ha definito Roma ladrona”

Roma – E’ scontro frontale tra il capogruppo M5S del X Municipio Antonio Di Giovanni ed il consigliere comunale della Lega Davide Bordoni. Quest’ultimo si è dichiarato indignato dalla definizione dei ...

Sonetto alla Raggi, Bordoni (Lega): «Peggior sindaco di Roma, Il Marchese del Grillo e il Vaffa Day che l'aspetta»

Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: «Chi di sonetto ferisce di vaffa perisce. Grillo intende ricandidare la sindaca sbeffeggiando Roma e la sua ...

Roma – E’ scontro frontale tra il capogruppo M5S del X Municipio Antonio Di Giovanni ed il consigliere comunale della Lega Davide Bordoni. Quest’ultimo si è dichiarato indignato dalla definizione dei ...Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: «Chi di sonetto ferisce di vaffa perisce. Grillo intende ricandidare la sindaca sbeffeggiando Roma e la sua ...