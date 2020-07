Bonus sanificazioni 2020: i chiarimenti del fisco (Di martedì 14 luglio 2020) Bonus sanificazioni: la circolare dell'Agenzia delle EntrateAmbito soggettivo di applicazioneA quali spese si applicaModalità e termini di utilizzo del BonusOpzioni di utilizzo dei crediti d'impostaRilevanza fiscale dei crediti d'impostaBonus sanificazioni: la circolare dell'Agenzia delle EntrateTorna suIl credito d'imposta per sanificazione previsto dal D.L. Rilancio spetta ad avvocati ovvero persone fisiche e associazioni ex art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata. Possibile beneficiare dell'agevolazione anche per quei lavori svolti "in economia", senza coinvolgere ... Leggi su studiocataldi

zazoomblog : Bonus sanificazioni 2020: importo requisiti e come si ottiene - #Bonus #sanificazioni #2020: #importo - infoiteconomia : Bonus sanificazioni: come ottenerlo - lillydessi : #Bonus #sanificazioni. #Novità - Proiezioni di Borsa - infoiteconomia : Bonus sanificazioni. Novità - laleggepertutti : Bonus sanificazioni: come ottenerlo - -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus sanificazioni Spese previsionali per i bonus sanificazioni Italia Oggi Bonus Sanificazione e dispositivi di protezione individuale, il credito d’imposta potrebbe essere ridotto

L’articolo 125 del decreto rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 60 ...

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil: “La Regione si occupi dei lavoratori impegnati negli appalti delle pulizie”

“Essenziali… invisibili agli occhi” questo il titolo che FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUCS UIL della Calabria hanno scelto per lanciare un appello alla Regione Calabria affinché si occupi delle l ...

L’articolo 125 del decreto rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 60 ...“Essenziali… invisibili agli occhi” questo il titolo che FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUCS UIL della Calabria hanno scelto per lanciare un appello alla Regione Calabria affinché si occupi delle l ...