Bonus mobili ed elettrodomestici: guida alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiFino al 31 dicembre 2020 si potrà usufruire di una serie di detrazioni fiscali per interventi di risanamento e manutenzione degli edifici. Molto sfruttato è il Bonus mobili ed elettrodomestici, uno sconto del 50% sul prezzo di complementi e dispositivi elettrici moderni. Vi sono alcuni requisiti da rispettare per godere dell’incentivo. È necessario, in particolare, aver iniziato i lavori prima dell’acquisto dei prodotti. L’agevolazione, già esistente in precedenza, è stata prorogata ai beni comprati nell’anno corrente dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, articolo 1, comma 175: la condizione è che il restauro dell’immobile non sia stato avviato prima del 1° gennaio 2019. Quali forniture sono oggetto del ... Leggi su anteprima24

