Bologna, stagione finita per Bani: lesione del gemello mediale sinistro (Di martedì 14 luglio 2020) Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha perso una delle colonne portanti della propria difesa, ovvero Mattia Bani. Il difensore italiano ha accusato un infortunio muscolare nel corso del primo tempo della sfida contro il Parma, al Tardini, il quale lo ha costretto ad un’uscita anticipata dal rettangolo di gioco, peraltro in barella. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Bani hanno evidenziato una lesione del gemello mediale sinistro: un mese di stop e dunque stagione finita per il centrale azzurro. Leggi su sportface

sportface2016 : Cattive notizie per il #Bologna: stagione finita per #Bani - VuNereBologna : Quanto ci ha fatto sognare in una sola stagione? ?? #VNB | #Virtus | @MilosTeodosic4 - TuttoFanta : ?? #BOLOGNA: lesione del gemello mediale per #Bani. I tempi di recupero sono stimati in 3/4 settimane, stagione prat… - _SiGonfiaLaRete : #Bologna, stagione finita per Mattia #Bani - sportli26181512 : #Bologna, lesione per Bani: stagione finita: Gli esami cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato il proble… -