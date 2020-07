Bologna-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla (Di martedì 14 luglio 2020) Bologna-Napoli, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 19:30. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, TV e streaming e sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky). Sky Sport si limiterà a commentare i momenti salienti in diretta, senza mostrare le immagini in tempo reale. Gli azzurri sono reduci dalla pareggio in casa con il Milan, che ha portato al goal anche Giovanni Di Lorenzo. I partenopei cercheranno di mettere da parte altri punti in campionato, anche se poter scavalcare l’Atalanta per il quarto posto nelle prossime settimane sarà impossibile. Il Napoli deve chiudere il campionato nel ... Leggi su calciomercato.napoli

AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - sscnapoli : ?? #BolognaNapoli dirige l’arbitro Piccinini di Forlì ?? - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - NAPOLET89596546 : #BolognaNapoli 2-4 A Bologna in pratica il NAPOLI vince il suo 2 Scudetto...Anche l ultimo gol su azione in maglia… - 100x100Napoli : Per #Bani la stagione potrebbe essere finita qui. -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Napoli Bologna-Napoli: due recuperi importanti in casa rossoblu Tuttobolognaweb Bologna-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Bologna-Napoli, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 19:30. L’evento sarà ...

Bologna, Mihajlovic: "Gattuso l'allenatore che serviva al Napoli, è un passionale come me"

BOLOGNA - "Io e Gattuso siamo simili: abbiamo giocato con passione e la stessa passione cerchiamo di trasmetterla da allenatori". Alla vigilia della sfida con il Napoli, Sinisa Mihajlovic tiene a fare ...

Bologna-Napoli, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 19:30. L’evento sarà ...BOLOGNA - "Io e Gattuso siamo simili: abbiamo giocato con passione e la stessa passione cerchiamo di trasmetterla da allenatori". Alla vigilia della sfida con il Napoli, Sinisa Mihajlovic tiene a fare ...