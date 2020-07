Bologna Napoli, i convocati di Gattuso: out Younes per un risentimento muscolare (Di martedì 14 luglio 2020) Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Bologna Il mister del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei 23 convocati in vista della sfida di domani sera contro il Bologna con fischio d’inizio alle 19:30. Assente Younes che ha accusato un risentimento muscolare. Ecco l’elenco completo: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis; Difensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly; Centrocampisti: Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka; Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - sscnapoli : ?? #BolognaNapoli dirige l’arbitro Piccinini di Forlì ?? - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - _SiGonfiaLaRete : #BolognaNapoli, due azzurri non seguiranno la squadra in trasferta - sportli26181512 : #Napoli, i convocati per il Bologna. Out Younes: risentimento muscolare: Il tecnico azzurro Gattuso ha diramato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Napoli Bologna-Napoli: due recuperi importanti in casa rossoblu Tuttobolognaweb Bologna-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 1 ...

Trovaprezzi.it, nel 2020 non si arresta corsa mercato acquisti online

Roma, 14 lug. (Labitalia) – Nel 2020 non si arresta la corsa del mercato degli acquisti online che segna ancora numeri in positivo. E’ quanto emerge dalla fotografia del comparto elaborata da Trovapre ...

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 1 ...Roma, 14 lug. (Labitalia) – Nel 2020 non si arresta la corsa del mercato degli acquisti online che segna ancora numeri in positivo. E’ quanto emerge dalla fotografia del comparto elaborata da Trovapre ...