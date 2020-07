Bologna-Napoli, i convocati di Gattuso: fuori Llorente e Younes (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la seduta mattutina in ottica trasferta di Bologna, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati del suo Napoli. Nel match in programma domani al Dall’Ara, fischio d’inizio ore 19:30, il tecnico dei partenopei dovrà fare a meno dell’infortunato Llorente ma anche di Younes, per lui un risentimento muscolare. Di seguito l’elenco dei calciatori a disposizione di Gattuso. convocati Gattuso Bologna-Napoli Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly. Centrocampisti: Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka. Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. Leggi su sportface

