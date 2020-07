Bologna, Mihajlovic perde Bani: out per la sfida contro il Napoli (Di martedì 14 luglio 2020) Non ci sarà Mattia Bani per la sfida che domani vedrà di fronte Bologna e Napoli, come comunicato dallo stesso club felsineo attraverso il sito ufficiale: "Gli esami cui è stato sottoposto Mattia Bani hanno evidenz ... Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Mihajlovic, polemica in tv: 'Vergognoso parlare solo dell'Inter che ha perso e non del Bologna' - 1000Cuori : Conferenza stampa: Le parole di Sinisa Mihajlovic nel pre partita di Bologna Napoli. - bologna_sport : ????#BFCNapoli: la conferenza pre partita di Sinisa #Mihajlovic ?? - ilnapolionline : [Formazioni] Bologna-Napoli, Mihajlovic punta su Palacio. Per gli azzurri novità Elmas e Milik -… - planetwin365ita : Domani alle ore 19.30 calcio d'inizio del match tra il 'pazzo' #Bologna di Sinisa #Mihajlovic ed il #Napoli di Genn… -