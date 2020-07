Bollettino, Coronavirus: i dati di oggi 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) “Bollettino Coronavirus” : la Protezione civile ha come di consueto diramato i dati relativi alla situazione di oggi, 14 luglio 2020, in Italia Bollettino sulla situazione-Coronavirus in Italia: la Protezione civile nazionale ha divulgato i dati aggiornati relativi a oggi, 14 luglio 2020. Sono 114 i nuovi contagi e 17 i morti nelle ultime 24 ore per il Coronavirus. In totale si tratta di 12.919 i casi attivi (-238). Continua a preoccupare invece la situazione globale.Il bilancio dei morti a livello mondiale, intanto, ha superato quota 573mila: è quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University. I dati ... Leggi su zon

