Bollette contestate e sentenze pro consumatori: le vittorie Codacons (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – "Troppo spesso i consumatori ricevono fatture illegittime, addebitate dalle società erogatrici dei servizi elettrici che richiedono somme elevate a fronte di un consumo mai avvenuto: da ora in poi non sarà più così" promette il vice segretario nazionale del Codacons, l'avvocato salernitano Matteo Marchetti. Spiega: "Prima il Giudice di Pace di Eboli dottoressa Turco con la sentenza n.676/19 e dopo il Giudice di Pace di Mercato San Severino dottor Lombardi con la recentissima sentenza n.124/2020, hanno accolto le mie opposizioni avanzate per conto di due consumatori. Gli utenti hanno il diritto di contestare tutti i consumi che sono addebitati illegittimamente e richiedere alla società di ottenere i giusti calcoli delle somme richieste.

Bollette di luce, gas e acqua: se i consumi sono più vecchi di 2 anni scatta la prescrizione

Venditori e gestori sono obbligati a rendere nota la possibilità di contestare le bollette con i consumi risalenti a più di un biennio prima. Devono anche mettere a disposizione un modulo sia sul prop

Contestazione bolletta: come funziona e a chi bisogna rivolgersi

Forse non tutti sanno che in materia di contestazione bolletta, non occorre avvalersi delle prestazioni di un legale, per ottenere giustizia. Vediamo di seguito che cosa la legge prevede a favore del

