Bmw iX3, la sport utility elettrica con la colonna sonora da premio Oscar – FOTO (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo che Audi e Mercedes hanno svelato le loro suv a trazione 100% elettrica, era solo questione di tempo prima che anche BMW proponesse il suo sport utility a batteria: si chiama iX3 ed è basato sulla X3 attualmente a listino, da cui riprende la base telaistica e da cui, appunto, differisce per quanto riguarda la motorizzazione. La iX3, che ha un consumo medio omologato Wltp di 19.5 – 18.5 kWh/100 km, sarà assemblata nell’impianto cinese di Shenyang e il lancio commerciale avverrà proprio sul mercato della Repubblica Popolare, alla fine dell’anno. Per BMW la X3 è un modello strategico importante, il primo fra quelli prodotti dal colosso tedesco a essere disponibile con motore termico benzina o diesel, in edizione plug-in hybrid e 100% elettrica. Per distinguere ... Leggi su ilfattoquotidiano

