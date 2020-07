BMW, "50.000 passi" è il film sul Brand Ambassador Malagoli (Di martedì 14 luglio 2020) BMW Motorrad Italia sostiene e supporta il suo Brand Ambassador Emiliano Malagoli : l'atleta, che ha perso una gamba dopo un incidente in moto nel 2011, è il protagonista del film documentario "50.000 ... Leggi su corrieredellosport

AlexTeixeira1 : RT @LaStampa: Sarà prodotto in Cina, vanta un’autonomia di 460 km e in Italia costerà 73.000 euro. Il suono della meccanica è firmato da Ha… - LaStampa : Sarà prodotto in Cina, vanta un’autonomia di 460 km e in Italia costerà 73.000 euro. Il suono della meccanica è fir… - InMoto_it : #BMW a fianco di #Malagoli nel docufilm '50.000 passi' - markus_auto : BMW Motorrad Italia a fianco di Emiliano Malagoli nella presentazione del film documentario “50.000 passi” di Miche… - motorionline : #BMW Motorrad Italia con Emiliano Malagoli alla presentazione del film documentario “50.000 passi” -… -

Ultime Notizie dalla rete : BMW 000 BMW Motorrad Italia con Emiliano Malagoli alla presentazione del film documentario “50.000 passi” Motorionline BMW e il motociclista Malagoli nel docufilm "50.000 passi"

Con la sua associazione, Emiliano Malagoli ha voluto ridare fiducia e mezzi a tutti coloro che hanno subito danni e limitazioni fisiche dopo incidenti stradali e ha aggiunto a questa missione un’ulter ...

BMW, "50.000 passi" è il film sul Brand Ambassador Malagoli

Con la sua associazione, Emiliano Malagoli ha voluto ridare fiducia e mezzi a tutti coloro che hanno subito danni e limitazioni fisiche dopo incidenti stradali e ha aggiunto a questa missione un’ulter ...

Con la sua associazione, Emiliano Malagoli ha voluto ridare fiducia e mezzi a tutti coloro che hanno subito danni e limitazioni fisiche dopo incidenti stradali e ha aggiunto a questa missione un’ulter ...Con la sua associazione, Emiliano Malagoli ha voluto ridare fiducia e mezzi a tutti coloro che hanno subito danni e limitazioni fisiche dopo incidenti stradali e ha aggiunto a questa missione un’ulter ...