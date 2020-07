Blu di Zucchero suona all’Arena di Verona deserta (video) (Di martedì 14 luglio 2020) Blu di Zucchero suona all'Arena di Verona, completamente deserta, in attesa che la storica location sia restituita alla musica dal vivo, quest'anno interrotta dall'emergenza sanitaria ancora in corso e che non accenna a placarsi. Adelmo Fornaciari avrebbe dovuto suonare all'Arena di Verona il prossimo mese di settembre, per la presentazione della musica del nuovo album che ha rilasciato a novembre 2019. I concerti sono rimasti formalmente in piedi fino alla fine, ma le nuove regole sul distanziamento hanno comportato uno slittamento al 2021, con biglietti che sono tornati in prevendita per le nuove date. L'Arena di Verona deserta è stata un simbolo di questa quarantena nella quale la musica si è fermata. L'anfiteatro scaligero ... Leggi su optimagazine

roberto_rumiati : RT @Roma_Amore_Mio: Zucchero... Blu ... versione acustica .. Arena di Verona?????????? - melenagauss : #Blu #Zucchero Sogni bellissimi a tutti! ???? - _That_s_ok_ : RT @jnkyjm: army: “un po’ di zucchero di fiaba[??] della neve?' Tae: “amico rosso, amico blu, amico verde” • ah, mi ricordano le super… - jnkyjm : army: “un po’ di zucchero di fiaba[??] della neve?' Tae: “amico rosso, amico blu, amico verde” • ah, mi ricord… - Jhade15651857 : RT @Roma_Amore_Mio: Zucchero... Blu ... versione acustica .. Arena di Verona??????????parte 2 -

