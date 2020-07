Bianca Guaccero, la foto spaventa i fan: la conduttrice costretta a intervenire. Cosa è successo (Di martedì 14 luglio 2020) La conduttrice televisiva di ‘Detto Fatto’, Bianca Guaccero, sta facendo preoccupare i suoi fan in queste ore. Dopo aver pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, in molti le hanno chiesto se fosse successo qualCosa. Infatti, la donna appare con un volto abbastanza triste. Lei si trova attualmente nella sua terra di origine, la Puglia, dove sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia delle sue grandi amiche di sempre e della figlia Alice di 9 anni. Ed è molto attiva sui social. Spesso e volentieri sta condividendo con la gente il suo relax, ma questa istantanea senza sorriso ha fatto agitare parecchi utenti. Bianca non è rimasta molto tempo in silenzio ed ha subito replicato. In generale, la sua immagine è riuscita a conquistare ... Leggi su caffeinamagazine

Appassionata al suo lavoro, instancabile e soprattutto brava: Bianca Guaccero è finalmente in vacanza dopo aver deliziato per molti mesi il pubblico a casa con Detto Fatto, il programma che ha tenuto ...

