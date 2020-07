Bianca Atzei Instagram, spettacolare in bikini sugli scogli: «La Sirenetta di “Alghero”!» (Di martedì 14 luglio 2020) L’affascinante Bianca Atzei ha pensato bene di regalare ai suoi followers su Instagram alcuni momenti della sua estate 2020. La cantante ha scelto il mare di Alghero in Sardegna. Bianca naturalmente non è partita da sola per la sua vacanza, ma ha deciso di affrontare questa avventura con il suo fidanzato Stefano Corti, volto noto de Le Iene. Stefano, durante questa vacanza, si è trasformato da inviato a fotografo. Le foto dell’ultimo post di Bianca Atzei su Instagram sono state realizzate da lui e followers della cantante le hanno apprezzate moltissimo. L’artista in bikini è decisamente mozzafiato. Corti ha ricevuto un grazie “speciale” anche dalla sua fidanzata. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

"Dov'è Arborea?". Bianca Atzei, lezione di geografia sarda al fidanzato

"Dove si trova Arborea? In che provincia? E cosa c'è ad Arborea?". Ad essere sottoposto a una raffica di domande sulla geografia della Sardegna è Stefano Corti, fidanzato di Bianca Atzei. Una curiosa ...

