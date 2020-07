Berrettini-Bautista Agut oggi in tv: orario e come seguire il match in streaming (Di martedì 14 luglio 2020) Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista Agut, nel match valido per le semifinali del Bett Aces 1 2020 di Berlino, evento d’esibizione su erba. L’azzurro ha usufruito di un bye ai quarti di finale, così come Dominic Thiem, approdando direttamente in semifinale contro lo spagnolo. La sfida andrà in scena oggi, martedì 14 luglio, a partire dalle ore 12.00. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport, con supporto streaming proposto dalla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà una diretta testuale, con annessi approfondimenti post-match. Leggi su sportface

