“Beccata!”. Alessia Marcuzzi, spunta la foto che mette fine a ogni dubbio: stavolta c’è poco da dire (Di martedì 14 luglio 2020) Le chiacchiere stanno a zero, lo scatto che ritrae Alessia Marcuzzi non lascia spazio a dubbi. Sul flirt attributo con la popolare conduttrice Stefano De Martino era stato categorico. Stefano De Martino lo aveva fatto con un video su Instagram, le voci circolate di una sua presunta storia clandestina, scoperta però dalla moglie Belen Rodriguez, con Alessia Marcuzzi. “Qualcuno ha scritto – dice De Martino riferendosi a Dagospia – che io ho, ho avuto, non so, una storia con Alessia Marcuzzi: ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo (il marito della Marcuzzi, ndr) e ci siamo fatti una grossa risata. Essendo un personaggio pubblico accetto anche le fake news – dice il conduttore di ‘Made in Sud – So che ... Leggi su caffeinamagazine

