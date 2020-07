Beautiful torna in onda negli States da lunedì 20 luglio. Nuovo amore per Steffy (Di martedì 14 luglio 2020) Steffy Forrester - Beautiful E’ arrivata finalmente l’ora di tornare in onda, con episodi inediti, anche per Beautiful. A partire da lunedì 20 luglio, i telespettatori americani potranno assistere alle nuove vicende della soap opera ideata dalla famiglia Bell, assenti da CBS dallo scorso 23 aprile, giorno in cui è stata trasmessa l’ultima puntata registrata prima del sorgere dell’emergenza Coronavirus negli States. Tra distanziamento sociale e metodi ‘bizzarri’ per garantire le scene d’amore, le storie ambientate alla Forrester Creations ripartiranno con due new entry, destinate a creare altri intrecci sentimentali tra le mura della famosissima casa di moda. Il primo volto con cui ... Leggi su davidemaggio

antoniogenna : TV Soap #1277: Soap USA — Days of Our Lives: Kristian Alfonso lascia dopo 37 anni; torna A Martinez – Beautiful: ar… - alinatheduck_ : @MrsBolkonskij torna presto! twittami beautiful ha bisogno di te :D - Teleblogmag : Steffy torna a Los Angeles e scopre che Liam e Hope si sono lasciati. - berta95italy : Beautiful, spoiler Usa: Xander torna in Inghilterra, Hope accetta di sposare Thomas -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful torna Beautiful torna in onda negli States da lunedì 20 luglio. Nuovo amore per Steffy DavideMaggio.it Beautiful, Xander scopre la verità su Beth

Canale 5 continua a trasmettere le puntate di Beautiful in maniera ridotta con tantissima pubblicità, noi ogni giorno vi proponiamo il riassunto completo della puntata anche se non proprio corrisponde ...

La moda torna a sfilare alla Portofino fashion week

Dopo il periodo di lockdown, la moda è tornata a sfilare alla Portofino fashion week ... Donne in prigione si raccontano della giornalista Francesca Carollo e Healty is beautiful scritto dalla ...

Canale 5 continua a trasmettere le puntate di Beautiful in maniera ridotta con tantissima pubblicità, noi ogni giorno vi proponiamo il riassunto completo della puntata anche se non proprio corrisponde ...Dopo il periodo di lockdown, la moda è tornata a sfilare alla Portofino fashion week ... Donne in prigione si raccontano della giornalista Francesca Carollo e Healty is beautiful scritto dalla ...