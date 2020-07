Beautiful anticipazioni: Xander ed Emma contro Thomas ma lui vuole chiudergli la bocca (Di martedì 14 luglio 2020) La verità sulla piccola Beth adesso la conoscono davvero troppe persone e Thomas sa che il suo piano potrebbe fallire da un momento all’altro. E’ chiaro che se Hope scoprisse che sua figlia è ancora viva, non esiterebbe un attimo a riprendersela e a tornare con Liam. Ma tutto questo sta per succedere? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 15 luglio 2020. Thomas pensa di poter gestire la cosa, lo ha fatto del resto anche con Flo, che sta continuando a tenere la bocca chiusa. Ma Xander ed Emma, a differenza della giovane Logan, non hanno nulla da perdere, anzi . Se raccontassero tutto potrebbero trarre solo vantaggi da questa situazione, lo faranno? Scopriamo i dettagli con le ... Leggi su ultimenotizieflash

ziaximyn : RT @TwBeautiful: ALLERTA SPOILER! - #Twittamibeautiful ti racconta tutto quello che accadrà nei nuovi episodi inediti americani di BEAUTIFU… - TwBeautiful : ALLERTA SPOILER! - #Twittamibeautiful ti racconta tutto quello che accadrà nei nuovi episodi inediti americani di B… - Notiziedi_it : Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam di nuovo felici insieme - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il segreto: anticipazioni 13 luglio 2020 - infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: le reazioni alla morte di Emma -