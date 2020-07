Beautiful, anticipazioni USA: Sally rapisce Flo e prova a farsi mettere incinta! (Di martedì 14 luglio 2020) Come promesso, non bisognerà attendere molto prima che Beautiful torni in onda negli USA, dopo la sospensione delle riprese lo scorso marzo e la conseguente interruzione degli episodi in tv a partire da metà aprile.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Dirk si finge invalido per riconquistare LindaInfatti l’appuntamento con le puntate americane inedite è fissato per il prossimo 20 luglio, a meno di un mese dalla riapertura del set; la programmazione sarà quella consueta, ovvero con cinque appuntamenti settimanali. Da segnalare che tre episodi erano già stati completati al momento dell’interruzione, ma si era preferito aspettare a trasmetterli, complice l’ultima scena andata in onda che rappresentava il perfetto cliffhanger, ovvero un finale in sospensione che lasciasse con la ... Leggi su tvsoap

