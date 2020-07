BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 15 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 15 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA vuole far lasciare ROSINA e LIBERTO!Thomas (Matthew Atkinson) ed Emma (Nia Sioux) si confrontano e lui cerca di convincerla, ricorrendo anche all’intimidazione. Zoe (Kiara Barnes) e Xander (Adain Bradley) hanno speranze opposte su cosa farà Emma con la verità che ha appreso da poco. Dopo aver detto a Liam (Scott Clifton) che deve andare avanti come sta facendo lui, Hope (Annika Noelle) parla con Ridge (Thorsten Kaye) di Douglas (Henry Joseph Samiri) e Thomas. Xander, Zoe ed Emma / Foto di BBL DistributionBEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, ... Leggi su tvsoap

Un’altra tragica morte a Beautiful. Dopo Caroline Spencer è Emma Barber a perdere la vita. La nipote di Justin nonché stagista di Hope cade in un burrone proprio mentre sta per rivelare alla Logan la ...Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 14 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento ...