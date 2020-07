Beautiful anticipazioni: Emma scopre la verità sulla figlia di Hope, poi muore (Di martedì 14 luglio 2020) Un’altra tragica morte a Beautiful. Dopo Caroline Spencer è Emma Barber a perdere la vita. La nipote di Justin nonché stagista di Hope cade in un burrone proprio mentre sta per rivelare alla Logan la verità sulla piccola Beth. Emma ha scoperto tutto per caso, origliando una conversazione tra Zoe e Xander alla Forrester Creations. … L'articolo Beautiful anticipazioni: Emma scopre la verità sulla figlia di Hope, poi muore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

